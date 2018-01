XV de France: Le trio Bonnaire-Bruno-Elissalde est officialisé pour épauler Jacques Brunel

Jean-Baptiste Elissalde devient l'adjoint de Jacques Brunel au sein du XV de France. — F. Lancelot / Sipa

Ça y est, on connaît enfin le trio d’adjoints qui accompagnera le nouveau sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, à l’occasion du tournoi des VI Nations. Et sans surprise, après avoir sondé une bonne partie des coaches et adjoints du Top 14, les dirigeants de la Fédé' ont choisi le trio Jean-Baptiste Elissalde-Sébastien Bruno-Julien Bonnaire. Le premier s’occupera des trois-quarts, tandis que Bruno aura en charge la mêlée (pour le moment, uniquement pendant la durée du tournoi des VI Nations) et que Bonnaire gérera la touche.

Mais ce n’est pas tout. Jean-Marc Béderède, membre de la Direction technique nationale (DTN) et qui s’occupait des skills dans le staff de Guy Novès, interviendra toujours mais auprès de la défense cette fois. Enfin, Philippe Doussy, qui a déjà travaillé avec Jacques Brunel lorsque celui-ci était sélectionneur de l’Italie, s’occupera du jeu au pied.

Le nouveau staff tricolore annoncera sa première liste le 17 janvier dans le cadre du tournoi des VI Nations. Les joueurs du XV de France se retrouveront ensuite le 21 janvier à Marcoussis afin de préparer au mieux le premier match du tournoi, ça sera contre l’Irlande le 3 février au Stade de France.

