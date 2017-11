VIDEO. Equipe de France: Griezmann se rassure avec une reprise de volée assez dingue

Alerte main aux fesses dans trois, deux, un... — FRANCK FIFE / AFP

L’équipe de France lançait sa préparation au Mondial 2018 avec un premier match amical au Stade de France, face au Pays de Galles, vendredi soir. Sans trop de difficulté, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés grâce à des réalisations signées Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Muet depuis six matchs avec l’Atlético Madrid, Grizou s’est fait plaisir avec la sélection en inscrivant un superbe but après une délicieuse passe piquée de Corentin Tolisso. Et même si Hennessey, le portier gallois, n’est pas non plus totalement innocent sur le coup, ça ne nous empêche pas d’apprécier le but de la tignasse blond platine.

#FRAGALL 18è [1-0]

BUUUUT, et quel but d'Antoine Griezmann ! Sur une inspiration assez géniale de Corentin Tolisso, le meilleur buteur de l'Euro 2016 sort une volée qu'Hennessy ne peut que freiner : SUPERBE !! https://t.co/UjUwOkMq1i — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2017

Au retour des vestiaires, alors que le Pays de Galles commençait à se montrer dangereux, Giroud est sorti du fond de la nuit pour doubler la mise pour les Bleus d’une frappe contrée.