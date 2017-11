«Tout le peloton sait qu'il a eu un moteur pendant quelques temps», un ancien cycliste pro accuse Fabian Cancellara

Fabian Cancellara sur les routes du Tirreno, en mars 2016. — Claudio Peri/AP/SIPA

« Je n'y croyais pas jusqu'à ce que j'entende des anciens coéquipiers à lui parler de courses où il venait avec son propre matériel, son vélo était séparé de ceux des autres, et il arrivait à lâcher des mecs qui faisait partie du "who's who des dopés". » On souhaite un bon courage à l'ancien pro Phil Gaimon quand Fabian Cancellara portera plainte pour diffamation: dans son autobiagraphie à paraitre, l'ancien coureur américain accuse le champion suisse d'avoir utilisé un moteur dans son vélo pendant un certain temps.

« Quand tu regardes les images, ses accélarations ne sont pas du tout naturelles, écrit Gaimon. Comme si il n'arrivait pas à rester sur les pédales. Et là tu te dis: ce connard avait probablement un moteur. » Ce n'est pas la première fois que de telles rumeurs tournent sur Fabian Cancellara. Il était même au coeur de la théorie des moteurs avancées par certains médias pour quelques unes de ses victoires à Paris-Roubaix ou aux Mondiaux de contre-la-montre.

Mais c'est à San-Remo en 2008 que Gaimon a été frappé. « Il allait si vite que certains gars, qui font partie des mecs dont on sait maintenant qu'ils étaient les plus dopés du peloton, n'arrivaient pas à le suivre .Tout le peloton sait qu'il a eu un moteur pendant quelques temps», conclut-il, interrogé par le magazine cyclist.co.uk.