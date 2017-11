Andy Murray est papa pour la deuxième fois

Le joueur de tennis Andy Murray au SSE Hydro de Glasgow — WENN

Andy Murray et sa femme Kim Sears sont à présent les heureux parents d’une petite fille ! Comme le rapporte la BBC, la nouvelle a émergé quelques heures après le match de tennis d’exhibition qu’il a disputé ce mardi face à Roger Federer dans le cadre d’un événement caritatif en faveur de l’Unicef qui se tenait au SSE Hydro de Glasgow, en Écosse.

Andy Murray et Kim Sears sont mariés depuis 2015 et sont devenus parents d’une fille, Sophia, en février 2016. Ils avaient annoncé attendre un second enfant en juillet dernier. Si peu de détails ont pour l’instant été donnés quant à sa petite sœur, elle serait en tout cas née il y a quelques semaines en Angleterre. Et selon le média, sa mère et elle se porteraient bien.

Un événement familial

Alors que la grand-mère d’Andy Murray s’apprêtait à partir rencontrer son arrière-petite-fille à Londres, elle a donné quelques informations supplémentaires à la BBC, bien qu’elle soit elle aussi dans l’attente d’en savoir un peu plus.

#ScotlandNews Andy Murray becomes a father for second time hours after Glasgow match against Federer https://t.co/0CBaIX2OqH — Philip Gregory (@PhilipGregory5) November 8, 2017

« Je suis certaine qu’ils ont pensé à tout, a-t-elle confié à propos des nouveaux parents. Nous le découvrirons ce week-end. Je n’en sais vraiment pas beaucoup pour le moment parce que je ne l’ai pas encore vue. Mais nous avons hâte de faire un petit câlin et jouer un petit peu avec Sophia, qui court et papote partout. »