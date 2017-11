VIDEO. Tennis: Federer met une trempe à Murray en kilt, il faut le voir pour le croire

EXHIBITION Le Suisse et l'Ecossais se sont bien amusés...

Roger Federer dans sa nouvelle tenue pour 2018. — BPI/Shutterstock/SIPA

On est rassurés de voir que Roger Federer a pu se reposer après son forfait au Masters 1000 de Paris Bercy. Le Suisse était frais et dispo pour affronter Andy Murray mardi lors d’une exhibition à Glasgow, et il a d’ailleurs mis une volée à l’Ecossais, absent du circuit depuis l’été pour soigner une hanche qui couine.

Les deux compères ont bien rigolé, surtout Federer, qui a enfilé un kilt fourni par une spectatrice le temps d’un jeu, sans que cela n’altère en rien son sens du déplacement. Son adversaire a quant à lui porter le béret écossais en fin de match, mais cela ne l’a pas empêché de refroidir les ardeurs sur la date de son retour. « Quand je vais retrouver les courts l’année prochaine, c’est possible que ça ne revienne pas immédiatement dès le début de l’année », a expliqué celui qui est retombé à la 16e place mondiale. On n’est donc pas sûrs de le revoir à Melbourne.