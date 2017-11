Dopage: Le laboratoire de Chatenay-Malabry suspendu jusqu'à six mois

Echantillons sanguins au laboratoire antidopage de Chatenay-Malabry, en décembre 2015 — FRANCK FIFE AFP

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé vendredi que la suspension du laboratoire antidopage français de Chatenay-Malabry pourrait aller jusqu’à six mois. « L’AMA a suspendu l’accréditation du laboratoire de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à Chatenay-Malabry pour une période pouvant atteindre six mois » a annoncé l’AMA dans un communiqué. L’instance basée à Montréal avait annoncé le 24 septembre la suspension provisoire du laboratoire français pour une durée illimitée.

Le 28 août, l’AFLD avait signalé une contamination d’échantillons par des prélèvements effectués sur des bodybuilders particulièrement concentrés en stéroïdes, provoquant la suspension des analyses des échantillons au sein de l’unique laboratoire antidopage français. L’AMA devra réaliser un audit du laboratoire, attendu par l’Agence française de lutte contre le dopage courant décembre, préalable à une éventuelle levée de la suspension du laboratoire français.

La suspension pourrait être levée plus tôt

La suspension « peut être levée de manière anticipée, dès lors qu’ils auront constaté que l’on a pris les mesures suffisantes », a précisé à l’AFP le secrétaire général de l’AFLD, Mathieu Teoran. Pour cela, une équipe d’experts de l’AMA va se rendre au laboratoire de Chatenay-Malabry, pour y réaliser un audit. Alors que les premières indications de l’AMA à l’AFLD pouvaient laisser espérer un audit cette semaine ou la prochaine, il devrait finalement se dérouler courant décembre, selon les dernières indications.

« Une fois l’audit réalisé, un rapport est établi. Soit des actions correctives supplémentaires nous sont demandées, qui conditionnent la réouverture du laboratoire, soit il y a simplement des recommandations, qui n’empêchent pas la réouverture du laboratoire », a ajouté Mathieu Teoran. A quel horizon la suspension du laboratoire de Chatenay-Malabry peut-elle être levée ? Courant janvier semble être le scenario le plus optimiste. « Après l’audit, il y aura encore quelques semaines de procédures internes à l’AMA », a estimé Mathieu Teoran, pour qui il est difficile de donner une date ou une échéance précise. « On est assez confiant sur le fait que le rapport de l’audit sera satisfaisant et qu’il permettra une réouverture du laboratoire », a-t-il conclu.