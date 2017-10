Et maintenant, Trump reproche à la NFL de ne pas forcer les joueurs à se lever pour l'hymne national

Donald Trump vs les athlètes qui ne se lèvent pas pour l’hymne américain, épisode 472. Cette fois, le président des Etats-Unis s’en prend à la NFL, à qui il reproche de ne rien faire pour forcer les frondeurs à se lever.

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!