VIDEO. NFL: «Ca n'a rien à voir avec des questions raciales»... Sur la défensive, Trump essaye d'éteindre la polémique

Après l’attaque vient l’heure du repli. Donald Trump a enclenché deux fois et coup sur coup la marche arrière sur les autoroutes du grand n’importe quoi, la première sur le dossier Kim Jong-il et la seconde sur celui de la NFL, théâtre d’un vaste mouvement de protestation contre les récents propos du président des Etats-Unis.

Dimanche, lors des 14 matches de NFL, plus de 150 joueurs ont posé un genou à terre et nombre d’entre eux se tenaient par les bras durant l’hymne américain, traditionnellement interprété avant le début de la rencontre.

« Le problème du genou à terre n’a rien à voir avec les questions raciales. Il s’agit du respect pour notre pays, notre drapeau, note hymne. La NFL doit respecter ça ! », s’est défendu le président américain lundi dès l’aube sur Twitter.

The issue of kneeling has nothing to do with race. It is about respect for our Country, Flag and National Anthem. NFL must respect this!