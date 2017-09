Olivier Giroud (Arsenal) a marqué un but splendide le1er janvier 2017 — BPI/Shutterstock/SIPA

Comme chaque année, la Fifa nous offre une session « régalade » en dévoilant les dix plus beaux buts inscrits durant l’année 2017 (du 20 novembre 2016 au 2 juillet 2017 plus exactement) qui seront soumis au vote. Sélectionnés avec soin, que ce soient des purs chefs-d’œuvre collectifs ou des bons vieux scud des familles, ces buts ont au moins un point commun, ils nous font baver devant notre écran. Mais trêve de blabla et place à la salive qui coule sur les genoux. Régalez-vous les ami(e) s, c’est cadeau.

Kevin-Prince Boateng

Moussa Dembélé

Jordi Mboula

Mario Mandzukic

Nemanja Matic

Olivier Giroud

Aviles Hurtado

Alejandro Camargo

Deyna Castellanos

Oscarine Masuluke

A.L.G.