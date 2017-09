«Il ne faut pas prendre une branlée», Laurent Nicollin a peur de se faire mastiquer par le PSG

Laurent Nicollin. — PIERRE RAPHAEL/SIPA

C’est désormais le mot d’ordre pour la plupart des équipes de Ligue 1 avant d’affronter le PSG : ne pas se faire déchiqueter par les crocs acérés des stars du PSG. On se souvient d’Amiens, tout heureux de sortir du Parc avec seulement deux pions dans les valises lors de la première journée de championnat, ou plus récemment des Lyonnais, presque fiers de rentrer dans le Rhône avec le même tarif.

Du coup, pour la réception des Parisiens samedi à 17 heures, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a plus ou moins fait la même prière aux dieux du ballon. Interrogé sur les ondes de RMC, il a d’abord avoué que si c’était forcément une rencontre « excitante » à jouer, ce ne sera « pas le match de l’année » non plus pour ses joueurs.

« Si on arrive à accrocher quelque chose, ce sera inespéré »

Réaliste sur les chances de ses petits poulets face aux renards parisiens, Nicollin espère à son tour ne pas (trop) se faire saigner : « Si on arrive à accrocher quelque chose, ce sera inespéré. Le seul truc, c’est qu’il ne faut pas prendre une branlée. »

Il pourrait être entendu. En effet, avant un match crucial en Ligue des champions face au Bayern mercredi, il n’est pas impossible qu’inconsciemment le PSG fasse preuve d’un petit relâchement. Et puis Neymar ne sera pas là, ce qui augmente forcément les chances de ne pas se manger une valise.