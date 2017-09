Coupe Davis: Chouette, les Bleus joueront la Belgique de Goffin à la maison pour la finale

David Goffin sera le danger n°1 contre la Belgique. — Geert Vanden Wijngaert/AP/SIPA

Si on ne gagne pas cette année, c’est à en euthanasier tous les jours français pour ne plus souffrir. Tombeurs d’une Serbie privée de Djokovic grâce à un énorme Tsonga, les Bleus n’auront pas à se déplacer pour la finale, puisque la Belgique a eu la bonne idée de remonter un score défavorable contre l’Australie à Bruxelles.

>> A lire aussi: Coupe Davis: Monfils en Facetime, Pouille qui se paie la Fédé: Ambiance contrastée chez les Bleus après la demie

Goffin a d’abord battu Kyrgios malgré la perte du premier set, avant que Darcis ne gifle Thompson en trois manches (6-4, 7-5, 6-2). C'est donc à la maison que la génération des mousquetairestentera (enfin) de ramener le saladier d’argent pour la première fois depuis 2001 le dernier week-end de novembre. Reste à savoir où, et les options sont multiples.

Remettre le couvert à Lille, parce qu’on a l’habitude et que l’orga est tip top

MAIS

Ce week-end-là, le Stade Pierre Mauroy est censé accueillir le test de rugby France-Japon

La demi-finale ayant déjà eu lieu à Lille, ça la foutrait mal de pas donner sa chance à une autre ville

Lille n’est qu’à 15 bornes de la Belgique, et ça fait tiquer un peu Noah

« C’est bien de jouer en France. On n’a pas encore décidé de l’endroit où on allait jouer. Il y a plusieurs options dont celle de revenir à Lille car c’est une très grande salle. Le problème, c’est qu’il y aura beaucoup trop de Belges. Après, ça peut faire une fête de tennis assez incroyable qu’on gagnerait. Ce serait merveilleux ».

Sinon, il se murmure que la finale pourrait avoir lieu à Bercy, à condition de déplacer le concert de IAM, ou meme à Nanterre, dans le nouveau stade du Racing. A moins que Nantes, déjà candidat pour les demies, ne remporte la mise…

Sportivement, puisque c’est le plus important, il faut espérer que les Bleus soient au meilleur de leur forme pour prendre un point à Goffin, top 10 solide depuis deux ans. Il y aura plus de place en double et face au n°2 Belge, quel qu’il soit. Mais on aura le temps d’en reparler.