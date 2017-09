EN DIRECT. Coupe Davis: Tsonga est encore à l'échauffement, Lajovic se balade... Suivez la demi-finale France-Serbie en live

A Jo-Wilfried Tsonga de jouer. Le vétéran de cette équipe de France, qui n'a jamais remporté la Coupe Davis, a une occasion encore d'envoyer les Bleus en finale. Pour cela, une seule mission, plutôt à sa portée: battre Lajovic ce dimanche en début d'après-midi. On dit plutôt à sa portée car le Serbe, qui n'est pas tout à fait Novak Djokovic, n'est pas tout à fait un nullard non plus. La preuve, il a battu relativement facilement Lucas Pouille vendredi lors du premier match de cette demi-finale et offert pour l'instant son seul point à l'équipe Serbe. Bref, avec de la méfiance et la vue sur la finale, ça devrait le faire pour Tsonga.

>> On se retrouve autour de 13h pour vivre ce premier (et on l'espère dernier) match de ce dimanche de tennis