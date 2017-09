«Je ne crois qu’au premier amendement et aux nibards», un journaliste sportif se lâche et choque l’Amérique en plein direct à la télé

Clay Travis dérape sur la télévision américaine. — Capture d'écran Twitter

Le journaliste sportif Clay Travis a créé aux Etats-Unis un mini-séisme médiatique. Invité sur le plateau de CNN pour évoquer les propos de la présentatrice TV Jemele Hill, qui avait qualifié Donald Trump de « suprémaciste blanc » en direct sur ESPN, Clay Travis s’est un peu (beaucoup) éloigné du sujet.

Au beau milieu du débat, cette grande gueule bien connue du monde médiatique aux Etats-Unis a lâché : « Les deux seules choses auxquelles je crois profondément, ce sont le premier amendement et les nibards. » Croyant avoir mal compris, la présentatrice Brooke Baldwins lui fait alors répéter.

« Que venez-vous de dire ? Vous croyez en le premier amendement et les n-i-b-a-r-d-s ? » (oui, la très puritaine télé américaine a horreur des gros mots, chaque « fuck » prononcé étant par exemple immédiatement bipé à l’antenne ; du coup Brooke Baldwins s’est sentie obligée d’épeler le mot de l’horreur). Réponse similaire de Clay Travis : « Nibards. J’ai effectivement dit que les deux seules choses auxquelles je crois profondément, ce sont le premier amendement et les nibards. » Etrange…

Pour rappel, le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui fait partie de la Déclaration des Droits (Bill of Rights), interdit au Congrès d’adopter des lois limitant la liberté de religion et d’expression, la liberté de la presse ou le droit à se rassembler pacifiquement.

Fier de sa punchline, mais c’est bien le seul…

Gros moment de gêne sur le plateau. Il n’y a qu’à voir la tête de la présentatrice et du second invité en duplex pour comprendre que Clay Travis a franchi la ligne jaune. Entendre « nibards » à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale aux Etats-Unis, ça fait pas franchement partie des habitudes de la maison. Mais surtout, ce qui choque ici, c'est la teneur sexiste du propos du journaliste.

Après ce direct qui restera dans les annales de la télé US, la présentatrice a de nouveau exprimé sa profonde gêne et sa colère sur Twitter.

That was... I just... it was one of those thought bubbles "did he actually say that on MY SHOW?!" Note to men -- that is never okay. #smh — Brooke Baldwin (@BrookeBCNN) September 15, 2017

C'était.. euh... C'était un de ces moments où l'on se dit « A-t-il vraiment dit ça dans MON EMISSION? » Précision pour les hommes: ce n'est pas du tout tolérable.

Il faut croire que Clay Travis n'a pas compris que son propos avait été très, très mal perçu par les gens en plateau et les téléspectateurs puisqu'il en a rajouté une couche sur Twitter. Son passage ayant été supprimé des replays de la chaîne, celui-ci a donné son propre lien.

Here's @cnn video of me saying I love the first amendment and boobs that nearly shut down the network. So great: https://t.co/ZevlydlV29 — Clay Travis (@ClayTravis) September 15, 2017

Il assume tellement ses propos qu’il s’est dit que la prochaine étape serait de faire des tee-shirts floqués de sa punchline. Mouais, ça va trop loin, là...