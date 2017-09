VIDEO. Les génies: Les joueurs du PSG surnomment Mbappé du nom d'une Tortue Ninja!

Mbappé est surnommé Donatello par le vestiaire parisien. — Capture d'écran @SebbaiZiad

Il y a des surnoms qu’on vous colle parfois très rapidement et qu’il est ensuite très difficile de faire disparaître. Kylian Mbappé, lui, voit très bien de quoi on veut parler. A peine arrivé au PSG, ses nouveaux potes, Presnel Kimpembe en tête de cortège, l’ont surnommé « Donatello », du nom de l’une des quatre Tortues Ninja qui ont bercé l’enfance des enfants nés dans les années 80-90.

« L’intello » des Tortues Ninja

On savait que certains l’avaient affublé d’un non moins magnifique « grenouille de Bondy », mais ce « Donatello » lui va en fait tellement mieux. Eh ouais, souvenez-vous, dans la bande des quatre reptiles mi-tarés mi-héros, Donatello est « l’intello » du groupe. Vous voyez où on veut en venir, n’est-ce pas ?

Donatello, c'est juste le surnom parfait pour Mbappé. La tortue ninja intello... Ça va lui coller des années.



Kimpembe est un génie ! 😂 — Julien Miller 🔴🔵 (@Chomeur_Du_Net) September 7, 2017

Déjà pas mal chambré à ce sujet dans le bus du club, les coéquipiers de Mbappé en ont remis une couche une fois le bizutage du joueur terminé. Après avoir entonné tant bien que mal, mais toujours avec une grande aisance devant un public plié en deux, une chanson d’un certain Franglish, Mbappé regagne sa place sous les « Donatello, Donatello » du public. A voir sa tronche quand il se rassoit à table, pas sûr que le nouveau numéro 29 soit hyper fan. Tant pis, nous si !