Barça: Aïe, aïe, aïe, Messi ne voudrait plus prolonger son contrat et pourrait partir pour 0 euro!

Messi n'est pas sûr de prolonger son contrat au Barça. — Shutterstock/SIPA

Le Barça n’avait vraiment pas besoin de ça. Après un été qu’on peut qualifier d’horrible pour le club catalan et son président, Josep Maria Bartomeu, avec le départ fracassant deNeymar vers le PSG et un mercato bien maigre au vu des espérances des socios, un nouveau séisme, bien plus puissant encore, pourrait bientôt s’abattre sur le FCB.

En effet, alors que Bartomeu avait été pris en flagrant délit de mensonge, affirmant que Leo Messi avait prolongé son bail en Catalogne, ce qui n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle, il se pourrait bien que le destin se montre encore plus cruel envers lui.

Se Queda pas: Après un été horrible, Bartomeu se mange une motion de censure et pourrait perdre son poste https://t.co/I191STRzKS pic.twitter.com/yBUHkhdv5y — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 1, 2017

Onda Cero nous apprend que le petit génie argentin ne souhaiterait pas forcément rempiler au Barça. Or, s’il décide de ne pas apposer sa signature au nouveau contrat qui lui est proposé (30 à 35 millions d’euros net par an jusqu’en 2021), Messi serait tout simplement libre de s’engager où bon lui semble l’été prochain.

Selon le très serieux @Alfremartinezz, Messi n'a aucune intention de signer sa prolongation de contrat. Pourrait être libre en juin 2018 https://t.co/mlgeBz4ytk — François David (@bcnFD) September 2, 2017

Cette éventualité à de quoi faire trembler les dirigeants Blaugranas puisqu’il ne toucherait pas un kopeck dans la transaction. Voir Messi se barrer gratos serait probablement l’un des coups les plus rudes de toute l’histoire du club. Dans les bureaux du Camp Nou, ça doit sérieusement commencer à claquer des dents.