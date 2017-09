France-Pays-Bas: Des Bleus brillants enterrent des Oranje bien ternes (4-0)

Griezmann a ouvert le score — CHRISTOPHE SIMON / AFP

En voilà, une soirée parfaite ! Pendant qu’en Bulgarie, la Suède se prenait les pieds dans le tapis (défaite 3-2), l’équipe de France a marché sur les Pays-Bas (4-0), jeudi, au Stade de France. La voilà à nouveau en tête de son groupe de qualification pour le Mondial 2018, et on respire bien mieux comme ça.

Les Bleus largement au-dessus des Oranje

Ces quatre buts d’écart ne montrent même pas totalement l’emprise qu’ont eue les Bleus sur le match, bien aidés par les Néerlandais, d’une faiblesse abyssale bien avant avoir été réduits à dix (62e). C’est juste que pendant un long moment, entre le quart d’heure de jeu et la 70e minute, les Français ont un peu peiné à se créer des occasions franches. Peu importe, au final, ils ont montré un visage rayonnant. Bien entrés dans la partie, ils ont été vite récompensés par un but aux saveurs d’ Euro 2016, un joli une-deux entre Griezmann et Giroud conclut avec plein de sang-froid par le Madrilène (14e).

Griezmann retrouve le chemin des filets

Cela faisait longtemps, depuis la demi-finale de l’Euro contre l’Allemagne, justement, que Grizou n’avait plus marqué un but qui compte vraiment en sélection. Voilà qui lui fera le plus grand bien. Les Bleus n’ont ensuite jamais cessé de dominer. Pogba aurait pu libérer les supporters plus tôt (29e, 69e), Kanté aussi (61e). A propos du petit milieu de terrain des Bleus, il a encore été monumental à la récupération hier. Peu importe le schéma, on ne veut plus voir le joueur de Chelsea quitter le onze de départ.

Lemar, the Artist

Un autre joueur a marqué des points, et pas qu’un peu. Lemar, pour sa sixième sélection, s’est comporté comme s’il en avait trente de plus. Il a été omniprésent, sur son côté gauche mais aussi beaucoup dans l’axe, à la construction. Depuis son canapé, Payet a dû se dire qu’il avait du souci à se faire pour sa place. Le Monégasque a en prime inscrit ses deux premiers buts internationaux pour mettre les Bleus à l’abri (73e, 88e), juste avant le coup de grâce porté par Mbappé (90e+1), officiellement transféré au PSG une heure et demie avant le coup d’envoi.

Voilà donc les Bleus leaders de leur groupe, avec trois points d’avance sur la Suède et encore deux matchs sur les trois restants à disputer à la maison. On s’est sacrément rapproché de la Russie par rapport à hier matin, dites donc.