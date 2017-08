EN DIRECT. France-Pays-Bas: Mbappé est parisien mais il est sur le banc...

Salut tout le monde ! Le mercato nous fait perdre la tête, il est donc temps de revenir à la raison et donc sur le terrain (sauf pour Kylian Mbappé qui est sur le banc des remplaçants). La France reçoit les Pays-Bas pour ce qui s’annonce déjà comme un match crucial dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde. Contexte : on a 13 points tout comme la Suède et les Oranje comptent dix unités. Autant dire que là, si on gagne, on vire quasiment les Pays-Bas de la course à la première place. Et ça, c’est bien. Par contre si on perd, c’est le gros bordel et on va commencer à se manger les ongles. Vous saisissez ?

>> Allez, on se donne rendez-vous à 20h40