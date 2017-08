Tempête Harvey: Les sportifs américains se mobilisent et donnent plusieurs millions d'euros pour les victimes

Le monde du sport américain se mobilise après Harvey : la ligue de basket nord-américaine ( NBA) et ses joueurs ont fait don de un million de dollars aux victimes de la tempête qui a inondé une partie du Texas.

Cette décision a été prise après l’annonce par la presse d’un don de 10 millions de dollars fait par Leslie Alexander, le propriétaire des Houston Rockets, franchise NBA installée à Houston. « Nos cœurs sont tristes en voyant la dévastation à laquelle doivent faire face autant de nos amis, de membres de nos familles et de nos voisins », ont dit les Rockets dans un communiqué.

Leslie Alexander & the #Rockets are contributing $4 million dollars to Mayor @SylvesterTurner's Hurricane Harvey Relief Fund. #HoustonStrong pic.twitter.com/3OOLm4CntD