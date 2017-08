VIDEO. Scènes post-apocalyptiques après le passage d'Harvey

Une route de Houston après le passage de la tempête Harvey. — CAPTURE NBC

Le pire semble passé pour Houston. Alors que la tempête tropicale Harvey poursuit son chemin vers la Louisiane après avoir déversé jusqu’à 132 cm de pluie – un record historique aux Etats-Unis – elle laisse dans son sillon une région dévastée. Pour l’instant, le bilan humain est de 13 morts, très loin des 1.800 victimes de Katrina, mais les dégâts pourraient coûter 42 milliards de dollars. Pour éviter les pillages et les accidents de nuit, Houston a imposé un couvre-feu entre 22h00 et 5h00 mercredi.

>> A lire aussi : Le changement climatique rend-il les cyclones comme Harvey plus dévastateurs?

Si certaines routes sont à nouveau praticables, des images de NBC révèlent une ville fantôme, jonchée de débris et de déchets qui attirent des oiseaux.

Some really apocalyptic scenes driving through #Houston right now... pic.twitter.com/B66n1DIY2e — Gadi Schwartz (@GadiNBC) August 29, 2017

A Corpus Christi, l’eau s’est retirée et de nombreuses maisons devront être reconstruites. La question des assurances sera centrale, alors que seulement 16 % des habitants de la région sont assurés.

A storm survey team from our office viewed this devastating damage from #HurricaneHarvey in Holiday Beach, #Texas yesterday #txwx pic.twitter.com/YIohAMfSFf — NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) August 29, 2017

Des évacuations dans le voisinage d’une usine chimique

Mardi matin, de nombreuses rues étaient transformées en rivières, et les évacuations décrétées après la découverte de brèches dans une digue ont eu lieu en bateau.

A firsthand look at what's happening on the ground in Houston as seen by a former @WGNNews intern... pic.twitter.com/C5In1Bq76N — Ben Bradley (@BenBradleyTV) August 29, 2017

Des évacuations ont également eu lieu au voisinage d’une usine chimique inondée.

Video shows the Chevron Phillips plant in Baytown, Texas underwater in the midst of historic #Harvey flooding. https://t.co/8Vc8S8au1m pic.twitter.com/PenjeFtp0i — ABC News (@ABC) August 29, 2017

Rien n’arrête l’eau, pas même une barrière de béton sur le côté de la route.

Amazing video sent to us @KHOU, freeway concrete barrier broke away on Hwy 59 at San Jacinto Bridge. #HoustonFloods pic.twitter.com/xMUfcIPj3Y — Daniel Gotera (@DTGoteraKHOU) August 29, 2017

Mais mardi soir, après un déluge ininterrompu, le soleil a enfin refait son apparition, au plus grand soulagement des habitants.