Mercato: Prix, clause, bonus, numéro... Les détails du transfert d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone

Après une saison à Dortmund, Dembélé va bien jouer au Barça. — action press/Shuttersto/SIPA

On ne s’arrête plus sur l’autoroute des transferts ahurissants. Ousmane Dembélé vient de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone. Un transfert qui vient se caler quelque part entre celui de Paul Pogba à Manchester United l’année dernière et celui de Neymar au PSG pour 222 millions d’euros. Des chiffres, il y en a beaucoup autour de ce transfert. On vous explique tout.

Le prix fixe du transfert : 105 millions d’euros

Pour le moment, Ousmane Dembélé partage le statut de deuxième joueur le plus cher de l’histoire avec son compatriote Paul Pogba, dont le montant du transfert est également officiellement estimé à 105 millions d’euros. C’est cinq millions de plus que Gareth Bale et onze de plus que Cristiano Ronaldo. Pépouze Dembouz.

Le gros casse-tête des bonus

Le Borussia Dortmund réclamait 150 millions pour accepter le transfert. Si les Allemands n’ont pas eu gain de cause en l’apparence, la somme finale versée par le Barça se rapprochera sensiblement de ce montant. En détail, le Barça a versé 105 millions d’euros au BVB et pourrait en verser 42 de plus dans les années à venir. Selon L’Equipe, une partie des bonus est obligatoire et permettra aux blaugranas « d’étaler une partie du versement de l’indemnité de transfert ». L’autre partie des bonus sera versée en fonction des performances du joueur (matchs joués, buts, titres… comme dans Football Manager, quoi).

Des équations insolubles... - Twitter

La clause : Et si le Barça avait refait la même erreur qu’avec Neymar ?

Quatre-cents millions d’euros, c’est le montant de la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. En apparence, on peut se dire que Barcelone a retenu la leçon Neymar et que personne n’osera venir chercher le jeune Français à ce prix-là. Tout comme on peut également penser que le transfert du Brésilien au Paris Saint-Germain a déréglé le marché et que 400 millions d’euros ne sera plus une somme inatteignable sur le court ou moyen terme. D’autant que Dembélé n’a que 20 ans et que, si sa progression demeure linéaire, sa valeur sera amenée marchande à croître. Attention à ne pas se refaire Neymariser, donc.

Le Barça qui refait la même erreur et qui croit que 400 millions de clause c'est intouchable. On en reparle dans 4 ans. — Bertrand Volpilhac (@LA_BEBERANCE) August 25, 2017

Dembélé hérite du 11 de Neymar

Sans surprise, Ousmane Dembélé portera le numéro 11 qui appartenait la saison passée à Neymar. En même temps, le Français n’avait pas trop le choix, c’était soit ça, soit le 24. Ça pète moins niveau marketing. Et puis ça permet de rappeler qu’il débarque pour remplacer le virevoltant brésilien.