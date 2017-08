PSG: Neymar fait une petite escale à Barcelone, rejoue le «se queda» avec Piqué et reforme la MSN

Neymar et Piqué — Twitter

Visiblement, on a plutôt bien digéré le départ de Neymar au Paris Saint-Germain du côté de Barcelone. A tel point que le Brésilien s’est permis de faire un petit crochet par la ville catalane mardi histoire de revoir ses anciens potes du Camp Nou. Ce petit filou de numéro 10 parisien s’est carrément offert un remake du « se queda » de Gerard Piqué sur son compte Twitter. Génie.

Neymar en a aussi profité pour taper la pose avec Suarez et Messi, histoire de reformer la MSN et de faire chialer les supporters catalans nostalgiques. L’Argentin a également trollé piqué en postant « il est revenu » sur son compte Instagram. La bonne ambiance est toujours là entre Ney et le Barça.