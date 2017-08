Attentats en Catalogne: Un nageur espagnol sacrifie sa course pour rendre hommage aux victimes de Barcelone

Le nageur espagnol a observé seul une minute de silence — Facebook

Fernando Alvarez n’est pas le nageur le plus connu de la planète, mais il est aujourd’hui au centre de l’attention en Espagne. Le nageur a observé, tout seul, une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de jeudi en Catalogne. La scène s’est déroulée samedi, alors que l’Espagnol devait s’élancer sur le 200 mètres brasse à l’occasion d’une compétition internationale qui se tenait à Budapest.

Pas le temps pour une minute de silence

Représentant du club de natation de Cadix, Fernando Alvarez avait demandé à la Fédération internationale de natation (FINA) que l’on observe une minute de silence avant la course, mais sa requête a été rejetée. Il a réagi à ce refus dans le quotidien El Español :

Ils m’ont dit que ce n’était pas possible car on ne pouvait pas perdre une minute. Je n’ai pas bougé, comme quand ils disent garde-à-vous à l’armée. Je suis parti une minute plus tard. Mais cela m’est égal, je me sentais mieux que si j’avais gagné tout l’or du monde.

Les attaques revendiquées par l’Etat islamique ont fait 14 morts et plus de cent blessés jeudi à Barcelone et dans la nuit de jeudi à vendredi dans la station balnéaire de Cambrils.