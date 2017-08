Attentats en Catalogne: La Vuelta a observé une minute de silence en mémoire des victimes

Les leaders ont observé une minute de silence — Twitter (Eurosport)

Ils étaient là, alignés sur une estrade dans le jardin de la Fontaine de Nîmes, d’où s’élancera la Vuelta samedi, afin de célébrer, dans le silence le plus complet, la mémoire des victimes des attentats de Barcelone et Cambrils qui ont fait au moins 14 morts. Les leaders des équipes qui s’élanceront samedi leur ont ainsi rendu hommage pendant la cérémonie de présentation de la Vuelta 2017.

« C’est un coup terrible. Cette guerre, nous allons la gagner tous unis. Nous portons tous cette cicatrice et ensemble, nous la surpasserons », a déclaré le directeur général de la course, Javier Guillen, qui a remercié Nîmes et la France de leur « solidarité ».

« Nos pensées sont tournées ce soir vers les victimes atrocement touchées sur l’une des plus belles avenues du monde au cœur de Barcelone. Face à la barbarie, la meilleure réponse consiste à célébrer l’amitié entre les peuples comme nous le faisons ce soir », a insisté de son côté le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier.