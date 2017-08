10h55: Ibra de retour à Manchester... En tant que coach?

The Independant rapporte aujourd'hui que José Mourinho a proposé à Ibra de rester à Manchester United pour occuper un rôle d'intermédiaire entre le coach et les joueurs. On ne sait pas vraiment si ce serait à titre définitif, si Zlatan compte ou non prendre sa retraite de joueur. Mais le Mou est (et a toujours été) fan du Suédoi et aimerait qu'il reste à ses côtés.