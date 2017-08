«Longtemps que je n’avais pas vu un tel phénomène»… Les Guingampais ont été éblouis par le match de Neymar

Neymar a fait des misères aux joueurs guingampais. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Neymar a inscrit un but et fait une passe décisive.

Tous ses adversaires n'avaient que des compliments pour le Brésilien.

Petit pont, coup du sombrero, dribbles en veux-tu en voilà… Neymar a régalé le public du Roudourou et les millions de télespectateurs dimanche soir. Mais au-delà de ces gestes superbes, le Brésilien a aussi montré qu'il était déjà en canne pour son premier match de Ligue 1. Avec une passe décisive pour Cavani et un but, l'attaquant du PSG, vainqueur à Guingamp (1-3) pour la deuxième journée de Ligue 1, a fait souffrir les Bretons. Et que cela soit l'entraîneur, Antoine Kombouaré, ou les joueurs, tous ont été marqués par la prestation de l'ancien joueur du Barça.

Buteur et passeur décisif contre Guingamp, Neymar se sent «comme à la maison» au PSG https://t.co/QvcpTpxk6O pic.twitter.com/v3WH1NUl7X — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 14, 2017

Ca faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel phénomène. Sa présence a sublimé ses partenaires. Ils ont tous envie de jouer avec lui. C'est lui qui donne le tempo, il est capable d'accélérer et de faire la différence. On ne va heureusement pas jouer le PSG tous les week-ends. »

Samba de Janeiro

Si sur le bord du terrain, Kombouaré a apprécié le match de Neymar, que dire des onze joueurs guingampais qui ont affronté directement le Brésilien. « Franchement, c'est chaud et encore, il a mis du temps à se mettre dans son match », commentait pour L'Equipe le milieu de terrain Lucas Deaux, qui a fait les frais des fulgurances du nouveau numéro 10 parisien.

Même son de cloche chez le défenseur Jérémy Sorbon: « C'est un joueur qui voit vite, qui techniquement est très fort, qui fait toujours le bon contrôle au bon moment, il élimine facilement. En un contre un, c'est assez compliqué. » Et pourtant la défense centrale costarmoricaine a bien tenu pendant 45 minutes avant de s'effondrer après le but contre son camp d'Ikoko.

Christophe Kerbrat, le partenaire de Sorbon dans la charnière, tressait aussi des lauriers à Neymar: « C'est le meilleur joueur que j'ai rencontré dans ma carrière. Il a toute les qualités techniques, physiques, vision de jeu, c'est exceptionnel. » Et ça va être comme ça toute la saison.