Mercato: «Neymar a décidé de quitter le Barça», le PSG l'attend en fin de semaine

FOOTBALL Le joueur brésilien pourrait finalement passer sa visite médicale à Paris, d’ici à lundi au plus tard…

Neymar lors d'un match amical avec le FC Barcelone, le 30 juillet 2017. — ProSports/Shutterstock/SIPA

Plus les jours passent, plus les informations qui filtrent laissent penser que Neymar se rapproche du PSG. Cette fois, il semblerait que le FC Barcelone se soit fait une raison. « Neymar a décidé de quitter le Barça », a ainsi assuré un proche du club catalan à beIN Sports au Moyen-Orient, chaîne détenue comme le PSG par QSI, Qatar Sports Investments. Une déclaration qui corrobore ce que disent les médias français et espagnols depuis plusieurs jours.

مصادر beIN SPORTS من داخل إدارة برشلونة تؤكد أن النجم البرازيلي نيمار قرر مغادرة النادي الكاتالوني — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 31, 2017

Une officialisation ne devrait toutefois pas intervenir dans l’immédiat. Annoncé par plusieurs sources qatariennes à Doha ce mardi soir ou mercredi pour passer sa visite médicale, le joueur brésilien, actuellement en Chine pour des obligations commerciales, ne devrait finalement pas passer par le Qatar, selon L’Equipe. Il est plutôt attendu à Paris « en fin de semaine, d’ici à lundi en tout cas ».

Il sera alors temps ensuite, si tout se passe comme prévu, de passer à la présentation du phénomène. Elle ne devrait pas se faire au Parc des Princes mais au cœur de la capitale, comme celle de Zlatan Ibrahimovic en 2012. Sollicitées par le club parisien, les autorités ont donné leur accord, assure Europe 1. Encore un peu de patience.