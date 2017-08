Allez allez, on ne mollit pas. Au septième jour des Mondiaux de Londres, la compétition bat son plein. Enormément d’épreuves au programme ce jeudi soir, avec du fond, du demi-fond, du sprint, des lancers, du triple-saut… On a particulièrement hâte de voir ce que va faire Jean-Marc Pontvianne, notre triple-sauteur national. Et puis le clou du spectacle peu avant 23h00, avec la finale du 200m masculin. Van Niekerk pour égaler Michael Johnson, Makwala pour se venger du 400m, qui l’emportera ?

>> Vous apportez les pizzas, je m’occupe de la bière, et on se retrouve vers 20h00 pour vivre tout ça ensemble…