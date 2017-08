9h40: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée de live mercato. Non pas que l'athlétisme et le sacre de Pierre-Ambroise Bosse nous ennuie, bien au contraire (coup de fil de Patrick Montel dans 3,2,1…), mais on est quand même mieux à discuter rumeurs et transferts en votre compagnie. Allez, que le show commence.