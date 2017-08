13h32: A part ça, le PSG n'en a a priori pas fini avec ses folies. On ne voit pas trop comment ce serait possible niveau finances, mais soit. On vous a résumé ça par ici.

Mercato: Après Neymar, le PSG fait le forcing pour Mbappé et plusieurs joueurs https://t.co/9lSb3bJtxn pic.twitter.com/Gb0oXsA9bz — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 7, 2017