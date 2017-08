Mercato: Nice nous sort encore un énorme coup avec l'arrivée de Wesley Sneijder

Wesley Sneijder dans les bureaux de l'OGC Nice, où il devrait signé, le 6 août 2017. — Twitter / @ogcnice

Cela devient une tradition à Nice, et c’est tant mieux pour nous. Après Hatem Ben Arfa il y a deux ans et Mario Balotelli l’été dernier, les Niçois ont encore frappé un grand coup sur le mercato en s’offrant cette fois les services du Néerlandais Wesley Sneijder, 33 ans et libre de tout contrat après son départ du club turc de Galatasaray.

Les Aiglons ont annoncé avoir trouvé un « accord de principe » avec l’international « Oranje ». Ils doivent encore attendre que « la visite médicale préalable à son engagement officiel » se déroule sans accroc.

Un accord de principe est intervenu ce dimanche entre l'OGC Nice et Wesley Sneijder !🇳🇱 #Mercato #IssaNissa pic.twitter.com/n1H8fWFvTF — OGC Nice (@ogcnice) August 6, 2017

Le milieu offensif, arrivé dans l'après-midi, doit désormais passer la visite médicale préalable à son engagement officiel. #IssaNissa pic.twitter.com/wCZ0G3QV6x — OGC Nice (@ogcnice) August 6, 2017

De source proche du club, le Néerlandais pourrait signer un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. Wesley Sniejder, 131 sélections avec les Pays-Bas, faisait partie de l’équipe de l’Inter qui a réalisé le triplé Ligue des champions-championnat-Coupe d’Italie en 2010, sous les ordres de José Mourinho. Il avait également été finaliste de la Coupe du monde la même année.

Si le joueur s’engage bien avec le club azuréen, il serait un renfort de poids pour le barrage contre Naples (aller 15-16 août, retour 22-23 août), décisif pour décrocher une participation en phase de poule de la Ligue des champions.