EN DIRECT. Nice-Ajax: La Ligue des champions déjà de retour...Balotelli doit guider les Niçois...

20h40: La compo de l'Ajax.Ceux qui ont suivi la Ligue Europe en connaissent certains. Sanchez et De Ligt derrière, Zyech au milieu, Dolberg et le fils Kluivert devant.

It's the first official match of the new season and this is our line-up! 🙌#UCL #nicaja pic.twitter.com/QQYjLyu8z2