EN DIRECT. Tour de France: Mais non, le tour n'est pas (encore) plié... Vivez la 19e étape entre Embrun et Salon-de-Provence

Salut les lapins et bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour suivre la 19e étape du Tour de France 2017 entre Embrun et Salon-de-Provence. Alors oui, je sais, je vous entends déjà nous dire que le Tour est plié, que Bardet a raté sa (dernière) chance hier, et gneugneugneu et gneugneugneu. Sauf qu'en fait... Ben ouais, vous avez sûrement raison. Et alors, c'est pour ça qu'il faudrait tout plaquer et partir au Panama ? Je dis non ! D'autant qu'aujourd'hui, contrairement à ces derniers jours, vous allez pouvoir refaire la sieste en début d'aprem. Oui, l'étape n'est pas dingue et je suis seul à la rédac, alors on rique de ne pas prendre l'antenne avant 15h-15h30.

> Je vous attends donc frais et dispo en milieu d'aprem pour assister à l'abandon de Froome et à la déchéance de la Team Sky, victime de troubles d'estomacs en pagaille.