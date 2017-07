Tour de France: Au secours, Poljanski publie une photo (horrible) de ses jambes après 16 jours de course

Les jambes de Pawel Poljanski après 16 jours sur le Tour de France. — p.poljanski

En trois semaines de course acharnée, le Tour de France fait mal aux organismes, et c’est peu de le dire. Alors certes, tous les coureurs ne réagissent pas de la même manière aux bornes avalées jour après jour, mais chacun déguste à sa manière.

Après seize jours de course, on peut dire que la palme revient à Pawel Poljanski, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe. Après l’étape de mardi entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, le Polonais a publié sur son compte Instagram une photo qu’il vaut mieux, autant le dire tout de suite, ne pas regarder si l’on déguste son café-croissant au petit-déjeuner.

After sixteen stages I think my legs look little tired 😬 #tourdefrance A post shared by Paweł Poljański (@p.poljanski) on Jul 18, 2017 at 10:04am PDT

«Après 16 jours de course, je crois que mes jambes sont fatiguées.» Nooooon, tu crois ?

A mi-chemin entre des jambes de grenouille mutante et celles de ta mamie après un trek en haute-montagne, les guibolles du coureur ne sont (vraiment) pas belles à voir. On ne saurait que lui conseiller un peu de repos et un bon bain dans une bassine d’eau glacée. Allez, courage, il ne reste « plus que » cinq jours de course.