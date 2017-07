Euro féminin: «Il faut être dans le dernier carré», Le Graët met la pression aux Bleues

Elise Bussaglia et les Françaises doivent viser les demi-finales à l'Euro. — SIPANY/SIPA

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a fixé comme objectif à l'équipe de France féminine une place «dans le dernier carré» de l'Euro-2017, mardi lors d'un point-presse au camp de base des Bleues aux Pays-Bas.

«Je crois qu'il faut être dans le dernier carré, on a cette possibilité en tous les cas au niveau de la valeur. On est classé 3e par la Fifa. On est invaincu depuis quelques temps», a déclaré Le Graët au camp de base des Bleues, situé à Zwijndrecht (20 km au sud de Rotterdam). «On a une équipe effectivement qui devient peut-être plus professionnelle, avec une organisation très performante, un staff très motivé et complémentaire. Je crois qu'il y a de bons ingrédients pour réussir», a-t-il ajouté.

Euro féminin: Sept raisons qui nous font penser que cette fois, les Bleues ne vont pas merder https://t.co/9g46oTEvAq pic.twitter.com/Tu3gaWUWJ7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 18, 2017

Les Bleues d'Olivier Echouafni, qui entrent en lice dans la compétition contre l'Islande mardi à Tilburg (20h45), n'ont jamais réussi à dépasser le cap des quarts de finale, avec deux éliminations de suite aux tirs au but en 2009 et 2013. «C'est une équipe attachante, qui progresse, et qui mérite beaucoup d'attention de la Fédération. On a fait des efforts normaux pour le foot féminin et ces filles nous ont beaucoup donné, parce que grâce à elles les licenciées ont augmenté. C'est elles souvent qui ont donné le spectacle, le jeu et l'envie aux jeunes filles de jouer au foot», a salué le patron de la «3F».

#EURO2017 "Donner du plaisir à tous nos supporters" – Olivier Echouafni fixe les objectifs 🇫🇷#FRAISL pic.twitter.com/m3qJEtulIm — EURO féminin 2017 (@UEFAcom_fr) July 18, 2017

L'Euro-2017 aux Pays-Bas est la dernière occasion pour l'équipe de France féminine, souvent favorite mais jamais sacrée en compétition internationale, d'enfin briller avant le grand rendez-vous du Mondial-2019, qui sera organisé en France.