La décima à Wimbledon, gagner les JO... Ces 8 choses qu'on aimerait voir Federer accomplir avant sa retraite

The boss Federer — SIPA

Il y a deux choses qui caractérisent les grands champions : les titres (logique) et l’insatiable envie d’en gagner de nouveaux, quoi qu’il arrive. C’est ainsi que Rafael Nadal a décroché la décima à Roland-Garros et que Roger Federer a remporté 19 titres du grand chelem depuis le début de sa grande carrière. En battant Marin Cilic dimanche, le Suisse bouclé un nouveau chapitre de son interminable légende.

>> A lire aussi : Wimbledon: Monstrueux, Federer remporte son 19e titre du grand chelem contre Marin Cilic... Revivez la finale...

Et c’est pas fini. Il lui reste encore tout plein de trucs plus ou moins fous à accomplir. A 20 Minutes, on a fait la liste de ces choses qui pourraient contribuer à faire grandir un peu plus le mythe Rodgeur.

(On les a notées de 0 et cinq étoiles. 0 correspondant à « on s’en fout complet » et 5 à « ça serait vraiment génial, OMG < 3 !!!! »)