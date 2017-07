VIDEO. Point Lacazette: Djibril Cissé marque un triplé avec Yverdon Sport (dont deux buts sur penalty)

Oui, on vous voit venir. Ce n’est pas du très, très haut niveau. Oui, ce n’était qu’un match amical. Mais Djibril Cissé a quand même marqué son premier triplé avec sa nouvelle équipe, Yverdon Sport (D3 suisse), sur la pelouse de Fribourg, qui évolue au même niveau. Pour les rabat-joie, figurez-vous que Djib n’a eu besoin que d’une mi-temps pour enfiler trois pions, et de deux minutes pour ouvrir le score sur penalty. Pas mal.

L’international français a ensuite doublé la mise de la tête avant de parachever son œuvre comme il l’avait commencée, au point de penalty. De quoi donner de l’ambition aux supporters du club helvète pour la saison à venir.

GOAL

Et un.. Et deux.. Et tripletto 😍⚽️💪🏻 YS mène 3-0 à la mi-temps grâce à un deuxième penalty parfaitement tiré de Cissé!#AllezYS #FRIYS pic.twitter.com/QcvDqxyKaG