EN DIRECT. Tour de France 2017: Aujourd'hui, c'est pour les puncheurs... La 14e étape en live

104km: Bon, sur le scenario de l'étape on risque quand même de s'ennuyer un peu, au moins jusqu'à la côte de 3e catégorie à 60 bornes de l'arrivée... Après ça, difficile d'imaginer le scenario du jour. On voit bien la BMC de Greg Van Avermaet et la Sunweb de Michael Matthews contrôler la course. Et des mecs tenter de sortir, mais sans trop de réussite a priori.