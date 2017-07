VIDEO. «On est parvenu à une décision», Kylian Mbappé trolle magistralement le mercato

Kylian Mbappé à Monaco lors de ASM-Saint-Etienne le 17 mai 2017. — Claude Paris/AP/SIPA

Il n'est vraiment pas comme les autres, Kylian Mbappé. Plutôt que de se terrer dans son silence au milieu d'un mercato où on l'annonce dans à peu près tous les grands clubs d'Europe, Kylian Mbappé a décidé de jouer. Avec nous, la presse, avec vous, les fans, mais aussi avec ses courtisans. Bref, avec tout le monde.

Dans une vidéo qu'il a publiée vendredi soir, le jeune attaquant de Monaco s'y montre l'air grave, prêt à annoncer son avenir de quoi sera fait son avenir, l'air grave. «Je pense qu'il était important pour moi de vous tenir au courant et de vous donner cette information. Avec ma famille on a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre et on est parvenu à une décision qui est que cette année et dorénavant, je jouerai avec...»

Le PSG? Le Real Madrid? Monaco? Le Clermont Foot? Non... Les dernières chaussures de Nik, assure-t-il en éclatant de rire. Bref, un joli coup de pub pour l'équipementier, et encore un coup de génie d'un gamin qui maitrise parfaitement sa comm'.