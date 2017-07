VIDEO. Tour de France 2017: La folie furieuse dans le bus de la FDJ quand Arnaud Démare passe la ligne en tête

Marc Madiot et toute l'équipe FDJ, en transe après la victoire de Démare à Vittel. — France Tv

On a trop tendance, quand on ne connaît pas un broc au cyclisme, à penser que ce sport n’est qu’individualité. C’est faux, archi faux. La preuve avec cette superbe séquence tournée par les caméras de France TV dans le bus de l’équipe FDJ, au moment du sprint final de la quatrième étape du Tour de France à Vittel (voir à partir de 3'16'').

Alors qu’Arnaud Démare met tout ce qu’il a pour arracher la première victoire de sa carrière sur la Grande Boucle, dans le bus, Marc Madiot, le directeur sportif de l’équipe française, ne tient plus. La suite on la connaît : Démare passe la ligne d’arrivée en tête tandis que quelques mètres plus loin c’est la folie furieuse dans le bus de la FDJ. Un grand moment du Tour, assurément.