Tour de France 2017: Marcel Kittel remporte la 2e étape Düsseldorf-Liège

Marcel Kittel a remporté la 2e étape du Tour de France entre Düsseldorf et Liège, le 2 juillet 2017. — Jeff PACHOUD / AFP

Marcel Kittel a remporté dimanche la 2e étape du Tour de France entre Düsseldorf et Liège. Le coureur allemand de la Quick-Step a devancé au sprint le Français Arnaud Démare (FDJ) et son compatriote André Greipel (Lotto-Soudal). Il s'agit de sa 10e victoire de sa carrière sur le Tour. Et tant pis pour Yoann Offredo et Taylor Phinney, les deux échappées repris sous la flamme rouge.

>> A lire aussi: La décima pour Marcel Kittel qui règle le sprint sans pitié... L'étape à revivre en direct

Malgré le profil très plat de cette étape, la journée n'a pas été de tout repos pour le peloton. La faute à la pluie, qui n'a presque jamais cessé de tomber et qui a fatigué les corps et surtout les têtes. Tout le monde craignait la chute... qui a fini par arriver à 30 kilomètres de l'arrivée. Chris Froome et Romain Bardet ont été au sol et ont dû s'employer pour revenir. Geraint Thomas conserve son maillot jaune.