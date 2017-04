Sport

FOOTBALL Ça faisait un petit moment que l’on n’avait pas autant attendu un tirage de demi-finales de coupe d’Europe…

Direction Cardiff pour les finalistes de la Ligue des Champions. - McManus/BPI/Shutterstoc/SIPA

Tirage au sort des demi-finales

Ligue des champions (Monaco qualifié): à suivre à 11h55

Ligue Europa (Lyon qualifié): à suivre à 12h55

Alors, on n’est pas bien là, tranquille, au calme, posé pépouze à attendre le tirage au sort de DEUX clubs français (si, si, pour de vrai !) pour les demi-finales de coupe d’Europe ? Franchement, on ne va pas faire les modestes avec les qualifications respectives de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais en demi-finales de Ligue des champions et de Ligue Europa. On aura quand même sacrément vibré devant nos écrans de télés ces deux derniers jours et ça, ça fait plaisir ! Il n’y a plus qu’à voir contre qui vont tomber nos deux représentants tricolores. Il sera temps ensuite de tirer des plans sur la comète et de rêver à deux finales en mode cocorico. Bah oui, l’appétit vient en mangeant, n’est-ce pas ?

>> On se retrouve ici, sur votre plus beau canapé virtuel, sur les coups de 11h20-11h30 pour faire valser les boules du bonheur !

