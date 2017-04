Sport

FOOTBALL L'Olympique Lyonnais se déplace dans l'antre du Besiktas pour valider son ticket pour les demi-finales de Ligue Europa...

Lacazette et les siens tenteront d'arracher la qualif' à Istanbul - JEFF PACHOUD / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

BESIKTAS - LYON

Ligue Europa

Quarts de finale retour

(1-2 à l'aller)

0-0

16e: Pour le moment l'enfer du Besiktas est moyennement infernal. Lyon domine son sujet.

14e: Talisca tente une louche/ballon enroulé bizarre. Pas cadré. Nul.

12e: COCO TOLISSOOOOOOO!! Ouuuuh on n'était pas loin du 1-0 pour l'OL mais l'international françaisne trouve pas le cadre.

8e: Les Lyonnais ont les oreilles qui sifflent dès qu'ils touchent le ballon. Et ce n'est pas une métaphore.

7e: Ca ne donne rien...

6e: Lacazette se bat comme un diable dans la surface du Besiktas, récupère le ballon, tire comme il peut et obtient un corner!

4e: Tosun vs Lopes acte II!! Et ça tourne encore à l'avantage du portier portugais!! Mais il a une belle frappe le bonhomme!

2e: LA PREMIERE ALERTE DE TOSUN! Très belle frappe à ras du sol de l'attaquant du Besiktas mais Lopes se couche bien et arrête le ballon en deux temps.

1e: C'EST PARTI A ISTANBUL!

21h04: Très belle ambiance mais on sent que la suspension avec sursis de l'UEFA a refroidi tout le monde. C'était un peu le but, remarquez...

21h02: Les joueurs font leur apparition sur la pelouse! Plus que trois minutes avant le coup d'envoi.

20h54: J'en parlais un peu plus tôt, on notera le retour de Quaresma côté Besiktas. A l'aller, on craignait les buts à l'extérieur. Aujourd'hui, on se méfiera des buts de l'extérieur.

Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşı O. Lyon maçı kadrosu#Beşiktaş#UEL pic.twitter.com/bzug6UKbMz — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 20, 2017

20h52: Ca sera un 4-2-3-1 pour l'OL. Pas le plus ambitieux pondu par Génésio...

20h50: Allez, c'est parti pour ce live! Coup d'envoi dans un quart d'heure. Venez nombreux les amis.

En attendant ce match et si vous aimez les histoires folles, je vous conseille ce superbe portrait de Pascal Nouma, ce Francilien idolâtré par les supporters du Besiktas.

Avant Besiktas-Lyon à Istanbul, on a retrouvé Pascal Nouma, l'ancien footballeur français star en Turquie.

Salut à tous ! J’espère que vous vous êtes bien remis de vos émotions de la veille ! Car il faudra une nouvelle fois être solide ce soir devant ce match retour entre le Besiktas et Lyon. Surtout pour les hommes qui seront sur le terrain, en fait. Plus précisément pour les joueurs de l’OL, qui vont tenter de conserver leur mince avance d’un but sur l’infernale pelouse de la Vodafone Arena. Et comme si ça ne suffisait pas, le meilleur joueur de l’équipe turque, Ricardo Quaresma, sera cette fois-ci de la partie. Bref, on n’a pas fini de trembler. Finalement, et quel que soit le résultat final, on n’a qu’un souhait : que le duel ne dépasse pas le cadre du sport.

>> Rendez-vous à 20h50 pour le coup d’envoi du live

