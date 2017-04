Sport

FOOTBALL Idéal pour suivre l'actualité des joueurs francophones du Borussia...

La France en VO sur le site du Borussia Dortmund. - http://www.bvb.de/fr

A.G. avec AFP

Le Borussia Dortmund se met à l’heure française. Simple hasard du calendrier ou campagne de com’préparée à l’avance, peu importe, c’est en tout cas en ce mardi d’affrontement entre Dortmund et Monaco, en quart de finale de Ligue des champions, que le club allemand a décidé de lancer la version française de son site internet.

Via cette nouvelle adresse, chaque Français, qu’il soit fan du BVB ou non, pourra désormais suivre toute l’actu des Borussen sans avoir à se replonger au préalable dans ses cours de LV2 au collège.

🇫🇷 Le BVB lance la version française de son site internet https://t.co/NJjOiM6ecJ pic.twitter.com/V4eYdecqvG — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

« Outre le fait que le français soit l’une des langues les plus parlées au monde, nous avons remarqué un intérêt grandissant pour le Borussia Dortmund notamment en France et dans d’autres pays francophones. Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé et Raphaël Guerreiro y sont forcément pour quelque chose », a déclaré Carsten Cramer, directeur du marketing et des ventes au Borussia dans un communiqué annonçant le lancement du site en français.

>> A lire aussi : QUIZ. Dortmund-Monaco: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou les deux?

Du côté du site officiel de l’AS Monaco, pas de trace d’une version allemande. En revanche, la variante portugaise existe depuis déjà belle lurette. On se demande vraiment pourquoi !

Mots-clés :