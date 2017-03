W.P., avec AFP

Comme dirait l’autre, « libérés, délivrés ». Sebastian Vettel et Ferrari ont commencé la saison 2017 de Formule 1 de la meilleure des manières : en renouant avec le succès en Australie. Le pilote allemand avait offert à l’écurie italienne sa dernière victoire à Singapour, en 2015. Une période de disette inédite pour Vettel depuis son premier succès en F1 (2008).

le vainqueur du jour a devancé Lewis Hamilton, grand favori parti en pôle position, ainsi que l’autre Mercedes, celle de Valtteri Bottas. Un autre Finlandais, Kimi Raïkkönen, complète le big four.

The first driver standings of 2017 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/8L0AObN06b