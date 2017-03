W.P., avec AFP

Le football irlandais est en deuil. Le capitaine du club de Derry City, actuel deuxième de Premier League irlandaise, Ryan McBride, est décédé brutalement lundi à l’âge de 27 ans, a annoncé la Fédération irlandaise de football. Le joueur a été retrouvé mort à son domicile. La cause du décès n’a pas été révélée.

Thoughts tonight with the family of Ryan McBride and everyone involved with @derrycityfc pic.twitter.com/ecTst1872W