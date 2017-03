Sport

FOOTBALL Avec ce Lille-OM, on est tout hereux de retrouver notre bonne vieille Ligain...

Florian Thauvin (à dr.) et Franck Beria (à g.), durant le match Marseille - Lille, le 18 décembre 2016. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Lille-Marseille à 20h45.

20h31: Bon, j'étais persuadé que le match commençait à 20h30... Je me disais aussi que Canal prenait l'antenne bien tardivement. En fait je suis juste une nouille !

20h25: Les Lillois ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir leur ancien coach Rudi Garcia. Un peu chelou, mais pourquoi pas après tout !

20h15: Et voici celle du Losc

[H-50 minutes] La composition lilloise est là, sous vos yeux ! 👀#LOSCOM pic.twitter.com/vpOJo4fsCw — LOSC (@losclive) March 17, 2017

20h13: La compo de l'OM

20h00: Comme d'habitude, on aime vous offrir un peu de lecture avant de rentrer dans le dur:

LOSC-OM: «Voir Bielsa sur sa glacière, avec le survêt' d'un autre club que l'OM, ça va faire bizarre» https://t.co/8rIr8dmJNP pic.twitter.com/mc9RSfFS0F — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 17, 2017

>> Salut les potos et bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour suivre ce choc entre la chaleur dans les coeurs et la chaleur tout court. Si vous voulez nous balancez vos pronostics, c'est le bon moment pour le faire.

Après avoir vibré comme des p'tits fous cette semaine avec nos deux clubs français en coupe d'Europe, l'heure est venue de calmer un peu notre rythme cardiaque avec ce match entre Lille et l'OM en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Bon, on ne crachera pas non plus sur un match à rebondissements, hein. D'autant que l'enjeu est de taille pour les deux équipes, même si leurs objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Pour l'OM, il s'agira de prendre des points afin de venir titiller l'OL et de lui piquer sa 4e place. Pour le Losc, une victoire permettrait de prendre un peu le large sur ses concurrents dans la lutte pour le maintien.

>> On se retrouve vers 20h pour vivre ce match tous ensemble. On espère que vous serez au rendez-vous, il sera toujours le temps après d'aller boire des coups avec les copains !

