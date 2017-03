Sport

FOOTBALL Dries Mertens s'est fait remarquer en célébrant un but de manière fort déconcertante...

Dries Mertens - FILIPPO MONTEFORTE / AFP

W.P.

On les connaît les rivalités au sein du football italien. Et on sait aussi qu’on ne rigole pas trop avec ça chez nos amis transalpins. Prenez l’antagonisme entre Rome et Naples et regardez comment Dries Mertens, joueur belge du Napoli, a célébré son premier but sur la pelouse de l’AS Roma.

Certains diront que le geste fait partie du folklore, d’autres le jugeront provocateur. Une chose est sûre : cette célébration a au moins le mérite d’être originale. Et n’a pas déconcentré son auteur, qui a planté un second pion contre la Louve, samedi.

Mots-clés :