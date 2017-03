Sport

RECORD Martin Fourcade peut remercier son entraîneur pour sa victoire sur la poursuite de Pyeongchang...

Martin Fourcade a été immense au tir samedi - JUNG Yeon-Je / AFP

W.P.

Avec Martin Fourcade, tout est toujours question de victoires. Même quand il s’agit d’un simple pari. « J’avais fait le pari de réaliser un 20/20 au tir avec mon entraîneur et j’avais à cœur de le gagner », a déclaré le Français, qui éprouvait de grandes difficultés à dégainer un sans-faute sur les pistes de la Coupe du Monde depuis plusieurs semaines.

Outre ce pari gagné et le record de Bjoerndalen égalé, Martin Fourcade se satisfait d’avoir pris de bonnes marques sur les terres des prochains Jeux olympiques d’hiver. « J’avais également envie de m’imposer sur ce site olympique pour être sûr de mes chances ici l’an prochain. » Et de conclure, quand même, sur cette maudite douzième victoire qui a mis du temps à venir. « Cette victoire me fait du bien car l’on m’en parle depuis un petit moment. »

