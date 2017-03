Sport

COUPE DU MONDE Martin Fourcade a gagné le gros globe, mais il a toujours le record de Bjoerndalen à aller chercher...

Martin Fourcade demande à la concurrence de se garer sur le bas-côté - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

BIATHLON

Coupe du monde

Pyeongchang​

Poursuite (12,5 km)

12h30

12h49: Premier moment de vérité avec le premier tir debout...

10h47: J'ai rien dit, Eder est pas très bien sur les skis. Du coup Eberhard a repris la deuxième place. Landertinger est pas mal non plus. Mais ils ont une dizaine de secondes de retard sur Martin, c'est pas mal tout ça.

12h45: Attention par contre, Eder est deuxième à 6 secondes... C'est le destin des Eder de barrer la route des Français.

12h44: OUIIIII FOURCADE QUI FAIT 10/10 ET QUI RESSORT EN TETE!

12h42: Le deuxième couché pour Eberhard... Qui part deux fois à la faute!!!

12h40: Martin plafonne un peu à 36 secondes d'Eberhard... Et derrière le groupe de chasse mené par Lesser n'est qu'à 12 secondes du Français.

12h39: J'ai un meilleur feeling que sur les précédentes courses de Fourcade. Mais méfiance. Je crois que sur mes cinq derniers lives biathlon, il n'y a eu aucune victoire française. #20MinutesStats

12h37: La réponse de Fourcade qui tire tout aussi vite! Le Français n'est plus qu'à 38 secondes de l'Autrichien. Derrière, il n'y a aucun français dans le Top 10 mais Simon Fourcade et Béatric ont fait un sans-faute.

12h35: Eberhard sur le pas de tir... OH QUE C'EST COSTAUD! Lucky Luke. Fourcade sur le pas de tir à présent.

12h34: Bailey est dans le dur dans le sillage de Martin. Petit point neige par ailleurs... Elle a l'air absolument dégueulasse. La neige est sale et humide...

12h32: Evidemment, Fourcade a rattrappé Bailey en un claquement de doigts. Et en 700 mètres, il a repris trois seondes à Eberhard.

12h31: ET C'EST PARTI POUR MARTIN! Allez mon grand!

12h30: C'est parti pour Eberhard!

12h27: Ca va partir dans trois minutes. La tension monte... Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires. Ne me laissez pas seuls.

12h20: Je déclare ce live ouvert les amis!

Ordre de départ:

1) Eberhard

2) Bailey (+40 secondes)

3) FOURCADE (+45 secondes)

4)Landertinger (+48 secondes)

5) Lesser (+50 secondes)

...

Les autres français: Très loin. Au fin fond de la galaxie.

Avant de glisser sur la neige de Pyeongchang, on vous propose un petit rappel des records de Bjoerndalen que Fourcade doit encore aller chercher.

>> Fourcade est au top, mais il a encore plein de records de Bjørndalen à aller chercher, à lire par ici

Salut à tous ! On se retrouve tranquillement pour le premier live du samedi (il n’y en aura que deux, le second étant le match du PSG à 17h) et pourquoi pas pour assister à la douzième victoire en Coupe du monde de Martin Fourcade cette saison. Eh oui, il y a toujours ce fichu record de victoires sur une saison (12) de Ole Einar Boerndalen à aller chercher. Notre ogre français en est à 11, ça devrait le faire d’ici la fin de la saison, non ? Bon, ça risque quand même d’être compliqué. Car le sprint avait été remporté par Eberhard avec plus de 40 secondes sur Martin Fourcade, qui devra cravacher et faire un sans-faute pour aller chercher l’Autrichien.

>> Rendez-vous à 12h20 pour le coup d’envoi de ce live

