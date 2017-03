Sport

TENNIS L'Australien a battu Nadal, Federer et Djokovic du premier coup...

Kyrgios n'a laissé aucune chance à Nole - ALFREDO ESTRELLA / AFP

W.P., avec AFP

injouable. Nick Kyrgios était injouable. Surtout sur son service. Avec 25 aces, il a dégoûté un Novak Djokovic impuissant face à ce récital de premières balles en quarts de finale du tournoi d’Acapulco. Résultat, l’Australien s’impose 7-6 (11/9), 7-5 et file en demies.

Énorme Nick #Kyrgios qui s'offre le scalp de Novak #Djokovic pour leur 1ère rencontre 7-6 7-5 en quarts à Acapulco ! 😱 pic.twitter.com/uRvusLwFrM — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) March 3, 2017

Si Djokovic n’en finit plus de décevoir depuis six bons mois, Nick Kyrgios, lui, confirme qu’il encaisse plutôt bien ses bizutages contre les cadors du circuit. Après s’être offert le scalp de Nadal et Federer du premier coup, voilà qu’il défait Nole à la première tentative. Ce n’était plus arrivé… depuis un autre australien, l’immense Lleyton Hewitt.

Au prochain tour, Kyrgios défiera Sam Querrey, tombeur du tenant du titre Dominic Thiem. Dans l’autre demi-finale, Rafael Nadal jouera Marin Cilic. Gros choc en perspective.

Mots-clés :